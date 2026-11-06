Ocugen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ocugen gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ocugen 1,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at