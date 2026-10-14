Ocugen Aktie
WKN DE: A2PSZH / ISIN: US67577C1053
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14.10.2026 13:49:14
Ocugen Licenses OCU400 Gene Therapy To Roots Pharmaceutical For MENA Region
(RTTNews) - Ocugen, Inc. (OCGN), a biotechnology company developing gene therapies for blindness diseases, announced on Wednesday that it has entered into an exclusive licensing agreement with Roots Pharmaceutical and its strategic partner Al-Dhow International Holding for OCU400, an investigational modifier gene therapy for retinitis pigmentosa, in the Middle East and North Africa (MENA) region.
Under the agreement, Ocugen will receive an upfront license fee, initial development milestone payments of up to $4 million, potential sales milestone payments of up to $255 million, and royalties equal to 22% of net sales. Ocugen will manufacture and supply OCU400 for commercial use.
Ocugen is advancing OCU400 in the Phase 3 liMeliGhT clinical trial, with topline data expected in the first quarter of 2027, followed by planned regulatory submissions in the U.S. and Europe.
OCGN closed at $0.88, down 6.52%.
In the pre-market trading, shares were up 2.53% at $0.90.
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