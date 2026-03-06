Ocugen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ocugen hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -0,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 125,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,230 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ocugen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,41 Millionen USD. Im Vorjahr waren 4,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at