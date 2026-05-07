Ocugen stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ocugen hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ocugen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at