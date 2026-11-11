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11.11.2026 06:31:29
Ocular Therapeutix: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ocular Therapeutix hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Ocular Therapeutix hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,380 USD je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,49 Prozent auf 12,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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