Ocular Therapeutix gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ocular Therapeutix veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ocular Therapeutix ein Ergebnis je Aktie von -0,380 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ocular Therapeutix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at