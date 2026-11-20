(RTTNews) - On Friday, Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) granted inducement stock awards to Tiffany Howard, its newly appointed Executive Vice President of Commercial Retina, under its 2019 Inducement Stock Incentive Plan, in connection with her joining the company and in compliance with Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4).

Ocular Therapeutix granted Tiffany Howard, effective November 16, 2026, stock options to purchase 200,000 shares at $6.01 each and 65,000 restricted stock units (RSUs).

The options have a 10-year term and vest over four years, while the RSUs vest in equal annual installments over three years.

Both awards are subject to her continued employment and the terms of the company's inducement plan.

On Nasdaq, the shares are trading 3.84 percent down at $5.64.