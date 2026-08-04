Ocular Therapeutix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ocular Therapeutix hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 13,5 Millionen USD gegenüber 13,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at