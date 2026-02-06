Ocular Therapeutix stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ocular Therapeutix gab am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ocular Therapeutix ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 22,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,420 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 18,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 51,95 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 63,72 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at