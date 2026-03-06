|
Oculis legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Oculis hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,280 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
