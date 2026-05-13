Oculis öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oculis ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oculis die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oculis -0,770 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at