Ocumetics Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ocumetics Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ocumetics Technology -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at