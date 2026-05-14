|
14.05.2026 06:31:29
Ocuphire Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ocuphire Pharma hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.
Ocuphire Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!