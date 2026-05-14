Ocuphire Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ocuphire Pharma hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.

Ocuphire Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at