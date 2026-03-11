11.03.2026 06:31:29

Ocuphire Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ocuphire Pharma hat sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,270 USD je Aktie erzielt worden.

Ocuphire Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Ocuphire Pharma vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,800 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,21 Prozent auf 14,20 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,99 Millionen USD erwirtschaftet worden.

