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11.11.2026 06:31:29
Ocuphire Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ocuphire Pharma hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Ocuphire Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 62,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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