Ocuphire Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ocuphire Pharma hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Ocuphire Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 62,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at