Ocwen Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Ocwen Financial ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ocwen Financial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 294,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ocwen Financial einen Umsatz von 257,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at