Ocwen Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ocwen Financial hat am 28.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,94 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 957,95 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at