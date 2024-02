Ocwen Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ocwen Financial hat sich am 27.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 8,340 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 877,20 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,290 USD sowie einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at