Odakyu Electric Railway öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Odakyu Electric Railway hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Odakyu Electric Railway 706,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 723,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,720 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,78 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,77 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at