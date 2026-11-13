Odakyu Electric Railway: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Odakyu Electric Railway hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Odakyu Electric Railway im vergangenen Quartal 652,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Odakyu Electric Railway 679,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at