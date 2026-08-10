Odakyu Electric Railway: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Odakyu Electric Railway hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 33,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Odakyu Electric Railway noch ein Gewinn pro Aktie von 40,37 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 98,26 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at