Odakyu Electric Railway stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Odakyu Electric Railway hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 34,26 JPY gegenüber 30,32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Odakyu Electric Railway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at