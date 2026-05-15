Odakyu Electric Railway stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Odakyu Electric Railway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 7,16 JPY. Im letzten Jahr hatte Odakyu Electric Railway einen Gewinn von 24,85 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 110,86 Milliarden JPY – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Odakyu Electric Railway 110,23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 108,25 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Odakyu Electric Railway ein Gewinn pro Aktie von 147,51 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 422,70 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 418,73 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at