Odakyu Electric Railway stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Odakyu Electric Railway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,95 JPY gegenüber 26,46 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Odakyu Electric Railway im vergangenen Quartal 103,98 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Odakyu Electric Railway 100,18 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at