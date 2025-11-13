|
ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,47 TRY. Im letzten Jahr hatte ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret einen Gewinn von -0,380 TRY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,63 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,08 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
