13.03.2026 06:31:28

ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,52 TRY. Im letzten Jahr hatte ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret einen Gewinn von -0,130 TRY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 2,35 Milliarden TRY, gegenüber 2,47 Milliarden TRY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,04 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,330 TRY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret ein Gewinn pro Aktie von -2,130 TRY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8,91 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret einen Umsatz von 7,80 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

