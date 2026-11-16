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16.11.2026 06:31:29
ODAWARA AUTO-MACHINE MFG präsentierte Quartalsergebnisse
ODAWARA AUTO-MACHINE MFG hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 30,52 JPY gegenüber -14,240 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
ODAWARA AUTO-MACHINE MFG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 831,8 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 799,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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