ODAWARA AUTO-MACHINE MFG stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ODAWARA AUTO-MACHINE MFG hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21,42 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ODAWARA AUTO-MACHINE MFG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at