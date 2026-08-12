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12.08.2026 06:31:29
Odawara Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Odawara Engineering lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 152,45 JPY. Im Vorjahresviertel waren 260,48 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Odawara Engineering 5,30 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,13 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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