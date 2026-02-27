|
ODDITY Tech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ODDITY Tech lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 152,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,80 USD. Im Vorjahr waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 809,84 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ODDITY Tech einen Umsatz von 647,04 Millionen USD eingefahren.
