ODDITY Tech präsentierte Quartalsergebnisse

ODDITY Tech präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,280 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 145,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ODDITY Tech 147,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at