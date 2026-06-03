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03.06.2026 06:31:29
ODDITY Tech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ODDITY Tech präsentierte am 02.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ODDITY Tech 0,630 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 197,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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