ODDITY Tech Aktie
WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909
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12.03.2026 14:03:51
ODDITY Tech To Buy Back $200 Mln Of Shares, Stock Up In Pre-market
(RTTNews) - ODDITY Tech Ltd. (ODD), a consumer tech company, Thursday said it has been authorized to buy back up to $200 million of shares.
This repurchase program supersedes the company's previously announced $150 million share buyback plan and will expire on March 31, 2029.
Oddity has repurchased around $97 million under its prior repurchase authorization including approximately $50 million year-to-date.
In pre-market activity, ODD shares were trading at $13.08, up 4.24% on the Nasdaq.
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