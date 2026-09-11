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11.09.2026 06:31:28
ODDITY Tech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ODDITY Tech hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 180,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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