UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
21.01.2026 09:00:00
Oddo BHF holt UBS-Managerin als stellvertretende CEO
Sie war Mitglied der Geschäftsleitung der UBS Schweiz und zuletzt COO im Group Integration Office der Schweizer Grossbank. Nun wechselt Simone Westerfeld zur europäischen Finanzgruppe ODDO BHF. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu UBS
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
