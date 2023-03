ODDO BHF SE: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittelanforderungen an

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BaFin"

Die ODDO BHF SE muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dem Institut gegenüber am 17. November 2022 angeordnet. Eine Sonderprüfung hatte ergeben, dass die ODDO BHF SE die dafür geltenden gesetzlichen Vorgaben des Kreditwesengesetzes (KWG) nicht in allen geprüften Bereichen erfüllte. Betroffen waren vor allem die Governance von Anforderungen an die IT und deren Management. Der Bescheid der BaFin ist seit dem 24. Dezember 2022 bestandskräftig. Am 10. Januar hat die BaFin außerdem angeordnet, dass die ODDO BHF SE zusätzliche Eigenmittelanforderungen erfüllen muss. Dieser Bescheid ist seit dem 23. Januar 2023 bestandskräftig (siehe Infokasten „Bekanntmachung“).