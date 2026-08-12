Odenza präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Odenza hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at