Odessos shiprepair yard JSC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Odessos shiprepair yard JSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,35 BGN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,88 BGN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 19,9 Millionen BGN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,5 Millionen BGN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at