Odessos shiprepair yard JSC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Odessos shiprepair yard JSC hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 EUR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Odessos shiprepair yard JSC mit einem Umsatz von insgesamt 11,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at