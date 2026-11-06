Odfjell A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Odfjell A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,85 NOK gegenüber 5,46 NOK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Odfjell A mit einem Umsatz von insgesamt 3,12 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 7,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at