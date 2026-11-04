Odfjell Drilling: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Odfjell Drilling hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,19 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell Drilling 2,32 NOK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Odfjell Drilling im vergangenen Quartal 2,52 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Odfjell Drilling 2,36 Milliarden NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at