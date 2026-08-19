|
19.08.2026 06:31:29
Odfjell Drilling präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Odfjell Drilling ließ sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Odfjell Drilling die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Odfjell Drilling im vergangenen Quartal 2,37 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Odfjell Drilling 2,26 Milliarden NOK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!