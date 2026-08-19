Odfjell Drilling präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Odfjell Drilling ließ sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Odfjell Drilling die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Odfjell Drilling im vergangenen Quartal 2,37 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Odfjell Drilling 2,26 Milliarden NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at