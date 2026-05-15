Odfjell Drilling stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Odfjell Drilling veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,02 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell Drilling 1,44 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Odfjell Drilling in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,76 Milliarden NOK im Vergleich zu 2,26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at