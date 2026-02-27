|
Odfjell Drilling zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Odfjell Drilling hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,660 NOK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Odfjell Drilling 2,47 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,25 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,48 NOK. Im letzten Jahr hatte Odfjell Drilling einen Gewinn von 2,90 NOK je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 9,36 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Odfjell Drilling 8,34 Milliarden NOK umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,683 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 885,36 Millionen USD geschätzt.
