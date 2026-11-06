Odfjell SE (B) Non-voting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Odfjell SE (B) Non-voting hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,85 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 5,46 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent auf 3,12 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,90 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at