Odfjell Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Odfjell Technology gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Odfjell Technology ein EPS von 0,980 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,43 Milliarden NOK gegenüber 1,33 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,31 NOK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,38 Milliarden NOK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at