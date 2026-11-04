Odfjell Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Odfjell Technology hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell Technology 2,57 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Odfjell Technology im vergangenen Quartal 1,40 Milliarden NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Odfjell Technology 1,43 Milliarden NOK umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,33 NOK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,47 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at