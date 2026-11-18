Odinwell Registered hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Odinwell Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at