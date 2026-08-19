Odinwell Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Odinwell Registered präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Odinwell Registered ein EPS von -0,040 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at