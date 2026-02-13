Odinwell Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Odinwell Registered äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,02 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,120 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Odinwell Registered -0,210 SEK je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at